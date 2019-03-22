Sınır Birliklerine Komando Sevkiyatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Türkiye
'deki çeşitli bölgelerden Hatay
'a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri altında Kırıkhan
ilçesine ulaştı.
Birliklerin Kırıkhan'da son hazırlıklarını tamamlamalarının ardından Suriye sınırında bulanan birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:36 Kaynak: AA
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