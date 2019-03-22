Son Dakika Haberleri: Sınır Birliklerine Komando Sevkiyatı

Sınır Birliklerine Komando Sevkiyatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Birliklerin Kırıkhan'da son hazırlıklarını tamamlamalarının ardından Suriye sınırında bulanan birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Kırıkhan, TSK, Suriye, Komando, Güncel
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