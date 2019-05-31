Sınır birliklerine komando sevkiyatı
2 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:25 Kaynak: AA
tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Türkiye
'deki farklı bölgelerden Hatay
'a yaklaşık 50 zırhlı araçla sevk edilen komando birlikleri, Kırıkhan
ilçesinden geçerek sınıra doğru harekat etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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