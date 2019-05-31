Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine komando sevkiyatı
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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki farklı bölgelerden Hatay'a yaklaşık 50 zırhlı araçla sevk edilen komando birlikleri, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra doğru harekat etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:25 Kaynak: AA
Hatay, Suriye, TSK, Komando, Güncel
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