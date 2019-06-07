Sınır birliklerine komando sevkiyatı
17 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:12 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Türkiye
'deki çeşitli bölgelerden Hatay
'a zırhlı araçlarla sevk edilen komando birlikleri, yoğun güvenlik önlemleri altında Suriye sınırında bulunan birliklerine doğru yola çıktı.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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