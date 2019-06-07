Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine komando sevkiyatı
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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Sınır birliklerine komando sevkiyatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen komando birlikleri, yoğun güvenlik önlemleri altında Suriye sınırında bulunan birliklerine doğru yola çıktı.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:45 Kaynak: AA
Hatay, Suriye, Komando, Güncel
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