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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

57 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Sınır birliklerine komando sevkiyatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinde hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:42 Kaynak: AA
Hatay, Suriye, TSK, Komando
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