Sınır birliklerine komando sevkiyatı
57 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:20 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
), Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli bölgelerden Hatay
'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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