Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Son Dakika Güncel Haber

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Çeşitli bölgelerden zırhlı araçlarla Hatay'a gönderilen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:22 Kaynak: AA
Hatay, Suriye, TSK, Komando, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu hayatını kaybetti 'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan Huawei kararı! U dönüşü yaptı Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan S-400'lerle ilgili açıklama: Doğru buluyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 21:09:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine komando sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]