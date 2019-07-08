Sınır birliklerine komando sevkiyatı
1 saat önce
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:05 Kaynak: AA
'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay
'a ulaştı. Kırıkhan
ilçesine gelen komando birlikleri, buradaki hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında Suriye
sınırındaki birliklere doğru yola çıktı.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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