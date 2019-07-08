Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine komando sevkiyatı
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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

25 dakika önce

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Kırıkhan ilçesine gelen komando birlikleri, buradaki hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıktı.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:14 Kaynak: AA
Kırıkhan, Komando, Türkiye, Hatay, Güncel
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