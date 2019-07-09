Sınır birliklerine komando sevkiyatı
6 dakika önce
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:13 Kaynak: AA
'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay
'a ulaştı. Kırıkhan
ilçesinde konuşlanan yaklaşık 50 araçlık komando birliği, buradaki hazırlıklarını tamamlamasının ardından Suriye
sınırındaki birliklere doğru yola çıkacak.
Komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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