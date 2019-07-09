Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine komando sevkiyatı
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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

6 dakika önce

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Sınır birliklerine komando sevkiyatı, System.String[]
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Kırıkhan ilçesinde konuşlanan yaklaşık 50 araçlık komando birliği, buradaki hazırlıklarını tamamlamasının ardından Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıkacak.
Komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:13 Kaynak: AA
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