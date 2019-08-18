Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine komando sevkiyatı
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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

1 saat önce

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Sınır birliklerine komando sevkiyatı, System.String[]
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Kırıkhan ilçesine gelen komando birlikleri, buradaki hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıktı.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:12 Kaynak: AA
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