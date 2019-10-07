Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Son Dakika Güncel Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

1 saat önce

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

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Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Kentte konuşlanan komando birlikleri hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Suriye sınırına doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:10 Kaynak: AA
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