Sınır birliklerine komando sevkiyatı
1 saat önce
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:10 Kaynak: AA
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Kentte konuşlanan komando birlikleri hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Suriye sınırına doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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