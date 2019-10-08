Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Son Dakika Güncel Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Sınır birliklerine komando sevkiyatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Çeşitli bölgelerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, bazı askeri helikopterlerin sınırda uçuş yaptığı görüldü.

Komando, Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'den asker çeken ABD'ye Rusya'dan tepki: Haberimiz yoktu
Bakan Çavuşoğlu'dan Mehmetçiğe moral fotoğrafı Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu Amerika'dan sonra İngiltere de Suriye'den geri çekilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:42:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine komando sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]