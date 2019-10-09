Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Son Dakika Güncel Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

36 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Çeşitli bölgelerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, bazı askeri helikopterlerin sınırda uçuş yaptığı görüldü.

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Komando, Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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