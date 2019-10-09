Sınır birliklerine komando sevkiyatı
36 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:56 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Çeşitli bölgelerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan, bazı askeri helikopterlerin sınırda uçuş yaptığı görüldü.
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