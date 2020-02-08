Sınır birliklerine komando sevkiyatı - Son Dakika

Sınır birliklerine komando sevkiyatı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı araç Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Komando yüklü zırhlı personel taşıyıcı araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.
(İsmet Biçen/İHA)
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