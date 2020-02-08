Sınır birliklerine komando sevkiyatı - Son Dakika
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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı araç Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Komando yüklü zırhlı personel taşıyıcı araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.

(İsmet Biçen/İHA)

Komando, Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
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