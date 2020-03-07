Sınır birliklerine komando sevkiyatı - Son Dakika

Sınır birliklerine komando sevkiyatı
6 saat önce
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Kırıkhan ilçesinden sivil otobüslerle sınır birliklerine sevk ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:54 Kaynak: İHA
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Kırıkhan ilçesinden sivil otobüslerle sınır birliklerine sevk ediliyor.
Komandoların sınır birliklerinde ihtiyaç duyulan sınır karakollarında ve İdlib'te bulunan gözlem noktalarına görev alacağı öğrenildi. - HATAY
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