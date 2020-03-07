Sınır birliklerine komando sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınır birliklerine komando sevkiyatı - Son Dakika

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

6 saat önce

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Kırıkhan ilçesinden sivil otobüslerle sınır birliklerine sevk ediliyor.

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Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Kırıkhan ilçesinden sivil otobüslerle sınır birliklerine sevk ediliyor.

Komandoların sınır birliklerinde ihtiyaç duyulan sınır karakollarında ve İdlib'te bulunan gözlem noktalarına görev alacağı öğrenildi.

(Ahmet Arslan - İsmet Biçen/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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