Sınır birliklerine komando sevkiyatı - Son Dakika

Sınır birliklerine komando sevkiyatı
6 saat önce
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Kırıkhan ilçesinden sivil otobüslerle sınır birliklerine sevk ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Kırıkhan ilçesinden sivil otobüslerle sınır birliklerine sevk ediliyor.
Komandoların sınır birliklerinde ihtiyaç duyulan sınır karakollarında ve İdlib'te bulunan gözlem noktalarına görev alacağı öğrenildi.
(Ahmet Arslan - İsmet Biçen/İHA)
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