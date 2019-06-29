Sınır birliklerine komando sevkiyatı (2)
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:43 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
), Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Çeşitli bölgelerden zırhlı araçlarla Hatay
'a gönderilen çok sayıda komando, Kırıkhan
ve Hassa
ilçelerinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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