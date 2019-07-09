Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine komando sevkiyatı (3)
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Sınır birliklerine komando sevkiyatı (3)

1 saat önce

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Kırıkhan ilçesinde konuşlanan yaklaşık 50 araçlık komando birliği, buradaki hazırlıklarını tamamlamasının ardından Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıkacak.
Komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Sınır birliklerine komando sevkiyatı (3)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:40 Kaynak: AA
Kırıkhan, Komando, Türkiye, Hatay, Güncel
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