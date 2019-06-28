Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine komando sevkiyatı - HATAY
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Sınır birliklerine komando sevkiyatı - HATAY

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Sınır birliklerine komando sevkiyatı - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:26 Kaynak: AA
Suriye, TSK, Hatay, Komando, Güncel
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