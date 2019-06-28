Sınır birliklerine komando sevkiyatı - HATAY
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:26 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK
), Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli bölgelerden Hatay
'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan
ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
İsrail Rusya'yı hava sahasında GPS sinyallerini engellemekle suçladı
Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu
Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı
Tekstil fabrikasında korkutan patlama! Belediyeden vatandaşlara "Evlerinizi terk edin" çağrısı