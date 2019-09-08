Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine konteyner ve beton blok sevkiyatı
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Sınır birliklerine konteyner ve beton blok sevkiyatı

34 dakika önce

Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere konteyner ile kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı yapıldı.

Sınır birliklerine konteyner ve beton blok sevkiyatı, System.String[]

Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere konteyner ile kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı yapıldı.

Sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen, konteyner ile beton blokların bulunduğu tırlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Konteynerler ile 2 metre yüksekliğinde ve 9 ton ağırlığında kurşun geçirmez beton blokların daha sonra sınırdaki birliklere gönderileceği öğrenildi.

Reyhanlı, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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