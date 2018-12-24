Son Dakika Haberleri: Sınır Birliklerine Mühimmat Takviyesi

Sınır Birliklerine Mühimmat Takviyesi

1 saat önce

Kilis'ten sınır birliklerine mühimmat takviyesi yapıldı.

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Kilis'ten sınır birliklerine mühimmat takviyesi yapıldı.

Sınır karakollarından yola çıkan mühimmat yüklü kamyonlar, kritik noktada bulunan birliklere mühimmat takviyesi yaptı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:05 Kaynak: İHA

Kilis, Güncel
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