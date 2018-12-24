Sınır Birliklerine Mühimmat Takviyesi
1 saat önce
Kilis'ten sınır birliklerine mühimmat takviyesi yapıldı.
Kilis'ten sınır birliklerine mühimmat takviyesi yapıldı.
Sınır karakollarından yola çıkan mühimmat yüklü kamyonlar, kritik noktada bulunan birliklere mühimmat takviyesi yaptı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:05 Kaynak: İHA
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