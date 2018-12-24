Son Dakika Haberleri: Sınır Birliklerine Mühimmat Takviyesi

Sınır Birliklerine Mühimmat Takviyesi

1 saat önce

Sınır birliklerine mühimmat takviyesiKİLİS - Kilis'ten sınır birliklerine mühimmat takviyesi yapıldı.

Sınır birliklerine mühimmat takviyesi

KİLİS - Kilis'ten sınır birliklerine mühimmat takviyesi yapıldı.
Sınır karakollarından yola çıkan mühimmat yüklü kamyonlar, kritik noktada bulunan birliklere mühimmat takviyesi yaptı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:13 Kaynak: İHA

Yerel
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