Sınır Birliklerine Mühimmat Takviyesi
1 saat önce
Sınır birliklerine mühimmat takviyesiKİLİS - Kilis'ten sınır birliklerine mühimmat takviyesi yapıldı.
Sınır birliklerine mühimmat takviyesi
KİLİS - Kilis
'ten sınır birliklerine mühimmat takviyesi yapıldı.
Sınır karakollarından yola çıkan mühimmat yüklü kamyonlar, kritik noktada bulunan birliklere mühimmat takviyesi yaptı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:13 Kaynak: İHA
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