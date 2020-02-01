Sınır birliklerine obüs sevkiyatı hareketliliği - Son Dakika
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Sınır birliklerine obüs sevkiyatı hareketliliği

7 saat önce

Hatay'dan Suriye sınırında bulunan sınır birliklerine askeri sevkiyatlar devam ediyor.

Sınır birliklerine obüs sevkiyatı hareketliliği, System.String[]

Hatay'dan Suriye sınırında bulunan sınır birliklerine askeri sevkiyatlar devam ediyor.


Bugün öğleden sonra yaklaşık 15 askeri tıra yüklü obüs ve tank, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket ettiler. - HATAY

Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
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