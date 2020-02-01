Sınır birliklerine obüs sevkiyatı hareketliliği - Son Dakika

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Sınır birliklerine obüs sevkiyatı hareketliliği
7 saat önce
Hatay'dan Suriye sınırında bulunan sınır birliklerine askeri sevkiyatlar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
Hatay'dan Suriye sınırında bulunan sınır birliklerine askeri sevkiyatlar devam ediyor.
Bugün öğleden sonra yaklaşık 15 askeri tıra yüklü obüs ve tank, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket ettiler. - HATAY
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