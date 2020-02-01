Son Dakika › Güncel › Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika
Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:18 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar sevk edildi.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen obüs ve zırhlı araçları taşıyan 15 araçlık konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.
Obüs ve zırhlı araçların, sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Son Dakika Araç sahiplerine önemli uyarı: Muayene randevusu için ücret isteyenlere kanmayın PKK'lı terörist "piyon olarak kullanıldıklarını anlayınca" teslim olmuş Türkiye'de geliştirilen tıbbi cihazla Akciğer Embolisi artık kısa sürede tedavi ediliyor Son Dakika: Shane Larkin, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı