Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika

Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar sevk edildi.

Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar sevk edildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen obüs ve zırhlı araçları taşıyan 15 araçlık konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.

Obüs ve zırhlı araçların, sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Türkiye, Suriye, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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