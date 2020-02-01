Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika

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Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı
6 saat önce
Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:47 Kaynak: AA
Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.
Polis ekiplerinin nezaret ettiği konvoydaki araçların, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı kaydedildi.
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