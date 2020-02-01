Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika

Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı

6 saat önce

Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Polis ekiplerinin nezaret ettiği konvoydaki araçların, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı kaydedildi.

Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı

Gaziantep, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:47 Kaynak: AA
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