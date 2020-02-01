Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika

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Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), Fırtına obüsleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:04 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), Fırtına obüsleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Obüs ve zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile askeri araçlardan oluşan konvoy güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi.
15 araçlık konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti.
Öte yandan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mahallelerdeki çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarıyla askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.
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