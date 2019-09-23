Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:51 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
Takviye amaçlı gönderilen sevkiyat sabahın erken saatlerinde Hatay'a ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan 20'nin üzerindeki ZPT askeri araçların ve komandoların, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi. - HATAY
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