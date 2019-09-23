Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor
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Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

1 saat önce

Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Takviye amaçlı gönderilen sevkiyat sabahın erken saatlerinde Hatay'a ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan 20'nin üzerindeki ZPT askeri araçların ve komandoların, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

Sınır birliklerine sevkiyat devam ediyor

Suriye, Hatay, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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