Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine tank sevkiyatı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sınır birliklerine tank sevkiyatı

1 saat önce

Hatay'da sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı.

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Hatay'da sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı.

Bir süre önce değişik birliklerden gelen ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konuşlu olan tanklar bugün Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere askeri tırlara yüklenerek doğru yola çıktı. Şehir merkezinde güvenlik önlemleri altında götürülen tankların Hatay'daki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:54 Kaynak: İHA
Suriye, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa
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