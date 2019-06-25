Sınır birliklerine tank sevkiyatı
1 saat önce
Hatay'da sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
'da sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı. Bir süre önce değişik birliklerden gelen ve Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinde konuşlu olan tanklar bugün Suriye
sınırında konuşlandırılmak üzere askeri tırlara yüklenerek doğru yola çıktı. Şehir merkezinde güvenlik önlemleri altında götürülen tankların Hatay'daki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)
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