Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine tank sevkiyatı
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Sınır birliklerine tank sevkiyatı

1 saat önce

Hatay'da sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı.

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Hatay'da sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı. Bir süre önce değişik birliklerden gelen ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konuşlu olan tanklar bugün Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere askeri tırlara yüklenerek doğru yola çıktı. Şehir merkezinde güvenlik önlemleri altında götürülen tankların Hatay'daki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
Suriye, Kırıkhan, Hatay, Güncel
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