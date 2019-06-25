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- Sınır birliklerine tank sevkiyatı

1 saat önce

Sınır birliklerine tank sevkiyatıHATAY - Hatay'da sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı.

Sınır birliklerine tank sevkiyatı
HATAY - Hatay'da sınır birliklerine tank sevkiyatı yapıldı.
Bir süre önce değişik birliklerden gelen ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konuşlu olan tanklar bugün Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere askeri tırlara yüklenerek doğru yola çıktı. Şehir merkezinde güvenlik önlemleri altında götürülen tankların Hatay'daki sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
- Sınır birliklerine tank sevkiyatı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Suriye, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa
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