Sınır birliklerine tank sevkiyatı - Son Dakika

Hatay'ın Suriye sınırına yakın bölgelerine ve Zeytin Dalı Sınır Kapısı'na takviye amacıyla gönderilen askeri personel ve 10 araçtan oluşan tank sevkiyatı yapıldı. Çeşitli birliklerden Hatay'a gelen ve Kırıkhan ilçesinden geçen askeri araçlar Zeytin Dalı Sınır Kapısı'na doğru ilerlediler.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay 'da sınır noktalarında görevli birliklere takviye tank ve askeri araç sevkiyatını sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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