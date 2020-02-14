Sınır birliklerine tank sevkıyatı - Son Dakika

Sınır birliklerine tank sevkıyatı
6 saat önce
GAZİANTEP(İHA) – TSK'nın farklı birliklerinden yola çıkan tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye'den geçerek Suriye sınırına doğru hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
GAZİANTEP(İHA) – TSK'nın farklı birliklerinden yola çıkan tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye'den geçerek Suriye sınırına doğru hareket etti.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen askeri araçların Suriye sınırına sevkıyatı bugün de devam ediyor. Tırlara yüklenmiş olarak sınır birliklerine nakledilen tanklar İslahiye'den geçerek sınır hattına doğru hareket etti. Askeri araç konvoyu yolda alınan geniş güvenlik tedbirleri arasında Suriye sınırına gitti. - GAZİANTEP
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