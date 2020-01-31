Sınır birliklerine tank ve ZPT sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınır birliklerine tank ve ZPT sevkiyatı - Son Dakika

Sınır birliklerine tank ve ZPT sevkiyatı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Sınır birliklerine tank ve ZPT sevkiyatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Tırların üzerine yüklenmiş askeri tanklar ve ZPT araçları güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti. Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(İsmet Biçen/İHA)

Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
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