Sınır birliklerine zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika

Sınır birliklerine zırhlı araç sevkiyatı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri birlikler zırhlı araç ve tanklarla, Hatay'da sınır noktalarına sevk ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri birlikler zırhlı araç ve tanklarla, Hatay'da sınır noktalarına sevk ediliyor.
Hatay'ın Suriye sınırına yakın bölgelerine sevk edilmek üzere 7 kirpi, zırhlı personel taşıyıcı olmak üzere toplamda 12 zırhlı araç ve tankın Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru seyir etti. Askeri birlik ve araçların Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan geçerek, sınırda ve sınır ötesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)
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