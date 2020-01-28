Sınır birliklerine zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika
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Sınır birliklerine zırhlı araç sevkiyatı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri birlikler zırhlı araç ve tanklarla, Hatay'da sınır noktalarına sevk ediliyor.

Sınır birliklerine zırhlı araç sevkiyatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri birlikler zırhlı araç ve tanklarla, Hatay'da sınır noktalarına sevk ediliyor.

Hatay'ın Suriye sınırına yakın bölgelerine sevk edilmek üzere 7 kirpi, zırhlı personel taşıyıcı olmak üzere toplamda 12 zırhlı araç ve tankın Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru seyir etti. Askeri birlik ve araçların Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan geçerek, sınırda ve sınır ötesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Suriye, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
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