Sınır birliklerine zırhlı araç takviyesi - Son Dakika
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Sınır birliklerine zırhlı araç takviyesi

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.

Sınır birliklerine zırhlı araç takviyesi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.


Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 30 araçlık, tank ve zırhlı personel taşıyıcı geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. Kırıkhan ilçesinden geçen konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti. Askeri araç konvoyunun Hatay'ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'deki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Türkiye, Suriye, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:32 Kaynak: İHA
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