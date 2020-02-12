Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi - drone - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi - drone - Son Dakika

Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi - drone

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) komando takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların yer aldığı ZPT'ler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

ZPT'ler güvenlik önlemi altında ilgili birliklere yönlendirildi.

Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi - drone

Komando, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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