Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi - drone - Son Dakika

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Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi - drone
7 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:54 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların yer aldığı ZPT'ler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
ZPT'ler güvenlik önlemi altında ilgili birliklere yönlendirildi.
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