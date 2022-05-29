Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi - Son Dakika
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Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi

29.05.2022 19:02

Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.

Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar sürüyor.

Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Edirne'den 272 Afgan ülkesine gönderilecek

Sınır dışı edilecek 272 Afganistan uyrukludan işlemleri tamamlanan 136'sı, Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a gönderildi.

Yarın da işlemleri tamamlanacak diğer Afganistan uyruklular İstanbul'a gönderilecek. Afganlar İstanbul'dan 2 charter seferi ile ülkesine gönderilecek.

Bu yıl 31 bin 30 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Geri Gönderme Merkezlerinde bugün itibariyle 86 farklı uyruktan 18 bin 730 yabancı gözetim altında bulunuyor.

Bu yabancılardan 11 bini Afganistan, 2 bin 902'si Pakistan ve 1687'si Suriye, 3 bin 141'i diğer uyruklardan oluşuyor. Kamu düzenini bozan her Suriyeli'nin gözetime alındığı da verilere yansıyor.

27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 9 bin 730'u 53 charter seferiyle ve 6 bin 200'ü tarifeli olmak üzere toplam 15 bin 930 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi.

Yılbaşından bu yana 354'ü iki charter seferiyle ve 4 bin 765'i tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 5 bin 119 Pakistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.

9 bin 981'i ise diğer uyruklardan olmak üzere bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 31 bin 30'a ulaştı.

Sınır dışı işlemlerinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 76 oranında artış sağlandı.

Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi
Sınır dışı edilecek 136 Afganistan uyruklu Edirne'den gönderildi

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

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