Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi - Son Dakika
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Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

10.06.2022 18:25

Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 172 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi. Bu kişiler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanı'na götürülecek.

Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden mayıs aşından itibaren 682 düzensiz göçmenin charter seferleriyle ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi
Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi
Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi
Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi
Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi - Son Dakika

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