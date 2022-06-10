Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 172 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi. Bu kişiler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanı 'na götürülecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sınır dışı edilecek 172 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi - Son Dakika

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