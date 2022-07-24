Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

24.07.2022 12:49

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

Kaynak: AA
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

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