Sınır dışı edilecek 226 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sınır dışı edilecek 226 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

06.07.2022 16:24
Sınır dışı edilecek 226 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

Sınır dışı edilecek 226 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

Sınır dışı edilecek 226 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi. Bu kişiler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanı'na götürülecek.

Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden son bir ayda 779 düzensiz göçmenin charter seferleriyle ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da yolcu otobüsü devrildi (1) KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da yolcu otobüsü devrildi (1)
Kaynak: AA

Pehlivanköy, Kırklareli, Afganistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır dışı edilecek 226 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:51:39. #1.13#
SON DAKİKA: Sınır dışı edilecek 226 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement