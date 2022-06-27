Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
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Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu İstanbul'a gönderildi

27.06.2022 22:23

Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.

Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu, bugün işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

Afganlar İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

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