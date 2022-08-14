Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi - Son Dakika
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Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

14.08.2022 16:34

Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi.

Göçmenler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

YORUMLAR
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Kırklareli'nde yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi Kırklareli'nde yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi 227 AFGAN GÖÇMEN DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ 227 AFGAN GÖÇMEN DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
Kaynak: AA

Kırklareli, Afganistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi - Son Dakika

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