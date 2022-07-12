Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu, İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

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