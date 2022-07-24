Sınır dışı edilecek 327 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi - Son Dakika
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Sınır dışı edilecek 327 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

24.07.2022 11:11
Sınır dışı edilecek 327 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

Sınır dışı edilecek 327 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

Sınır dışı edilecek 327 Afganistan uyruklu, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden İstanbul'a gönderildi.

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 327 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi.

Bu kişiler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanı'na götürülecek.

Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden son iki aydan 1500'e yakın düzensiz göçmenin charter seferleriyle ülkelerine gönderildiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Pehlivanköy, Kırklareli, Afganistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır dışı edilecek 327 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi - Son Dakika

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