SINIR DIŞI EDİLEN 192 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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SINIR DIŞI EDİLEN 192 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

06.05.2022 23:57

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollardan giren ve İstanbul'da yakalanan Afgan uyruklu 192 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollardan giren ve İstanbul'da yakalanan Afgan uyruklu 192 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.

İstanbul genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda farklı tarihlerde İstanbul'da yakalanan 192 Afgan, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, jandarma eşliğinde akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. D Terminali'ne alınan göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan Afgan göçmenler, saat 00.30'da Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle Kabil'e gönderildi.

İSTANBUL'DA İLK ALTI AYDA 27 BİN 296 DÜZENSİZ GÖÇMENE İŞLEM YAPILDI

Öte yandan il genelinde, 1 Ocak - 06 Mayıs tarihleri arasında toplam 27 bin 296 düzensiz göçmene işlem yapıldığı, bunlardan 8 bin 964'ünün doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edildiği; 14 bin 169 düzensiz göçmenin ise sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi amacıyla diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiği belirtildi.

SINIR DIŞI EDİLEN 192 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
SINIR DIŞI EDİLEN 192 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
SINIR DIŞI EDİLEN 192 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
SINIR DIŞI EDİLEN 192 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
SINIR DIŞI EDİLEN 192 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
SINIR DIŞI EDİLEN 192 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SINIR DIŞI EDİLEN 192 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SINIR DIŞI EDİLEN 192 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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