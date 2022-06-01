Sınır dışı edilen 236 Afgan uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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Sınır dışı edilen 236 Afgan uçakla ülkelerine gönderildi

01.06.2022 01:07

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollardan giren ve farklı illerde yakalanan Afgan uyruklu 236 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.

TÜRKİYE'ye  yasa dışı yollardan giren ve farklı illerde yakalanan Afgan uyruklu 236 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda farklı tarihlerde farklı illerde yakalanan 236 Afgan, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, jandarma eşliğinde akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. D Terminali'ne alınan göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan Afgan göçmenler,  saat 00.30'da Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle Kabil'e gönderildi.


Sınır dışı edilen 236 Afgan uçakla ülkelerine gönderildi
Sınır dışı edilen 236 Afgan uçakla ülkelerine gönderildi
Sınır dışı edilen 236 Afgan uçakla ülkelerine gönderildi
Sınır dışı edilen 236 Afgan uçakla ülkelerine gönderildi
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Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Jandarma, Türkiye, Afgan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır dışı edilen 236 Afgan uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika


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