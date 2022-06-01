SINIR DIŞI EDİLEN 236 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

SINIR DIŞI EDİLEN 236 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

01.06.2022 11:30

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollardan giren ve farklı illerde yakalanan Afgan uyruklu 236 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollardan giren ve farklı illerde yakalanan Afgan uyruklu 236 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda farklı tarihlerde farklı illerde yakalanan 236 Afgan, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, jandarma eşliğinde akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. D Terminali'ne alınan göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi. Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan Afgan göçmenler, saat 00.30'da Ariana Afgan Havayolları'nın tarifesiz seferiyle Kabil'e gönderildi.

SINIR DIŞI EDİLEN 236 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
SINIR DIŞI EDİLEN 236 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
SINIR DIŞI EDİLEN 236 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ
SINIR DIŞI EDİLEN 236 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Türk Kızılaydan 500 ihtiyaç sahibi Afgan aileye gıda yardımı Türk Kızılaydan 500 ihtiyaç sahibi Afgan aileye gıda yardımı 236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi 236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Jandarma, Türkiye, Afgan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SINIR DIŞI EDİLEN 236 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:47:08. #1.12#
SON DAKİKA: SINIR DIŞI EDİLEN 236 AFGAN UÇAKLA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement