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Sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi Türkiye-Yunanistan arasında beklemeye devam ediyor
7 saat önce
ürkiye'nin ülkede tutuklu bulunan yabancı IŞİD'lileri ülkelerine iade etme kararı sonrası sınır dışı edilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı, Türkiye - Yunanistan arasındaki tampon bölgede beklemeye devam ediyor.
Türkiye'nin ülkede tutuklu bulunan yabancı IŞİD'lileri ülkelerine iade etme kararı sonrası sınır dışı edilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı, Türkiye - Yunanistan arasındaki tampon bölgede beklemeye devam ediyor.
İşlemleri tamamlanan şahıs, pazartesi günü Edirne üzerinden Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edilip bir süre tampon bölgede bekledikten sonra Yunanistan'a geçmek istedi. Ancak, Yunan makamları söz konusu şahsı sınırdan geri çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:16
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