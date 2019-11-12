Son Dakika Haberleri: Sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi Türkiye-Yunanistan arasında beklemeye devam ediyor
Son Dakika Dünya Sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi Türkiye-Yunanistan arasında beklemeye devam ediyor - Son Dakika Dünya

Sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi Türkiye-Yunanistan arasında beklemeye devam ediyor

7 saat önce

ürkiye'nin ülkede tutuklu bulunan yabancı IŞİD'lileri ülkelerine iade etme kararı sonrası sınır dışı edilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı, Türkiye - Yunanistan arasındaki tampon bölgede beklemeye devam ediyor.

Sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi Türkiye-Yunanistan arasında beklemeye devam ediyor, System.String[]

Türkiye'nin ülkede tutuklu bulunan yabancı IŞİD'lileri ülkelerine iade etme kararı sonrası sınır dışı edilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı, Türkiye - Yunanistan arasındaki tampon bölgede beklemeye devam ediyor.


İşlemleri tamamlanan şahıs, pazartesi günü Edirne üzerinden Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edilip bir süre tampon bölgede bekledikten sonra Yunanistan'a geçmek istedi. Ancak, Yunan makamları söz konusu şahsı sınırdan geri çevirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:16 
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